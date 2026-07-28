Die Spvvg EGC Wirges geht in ihre zweite Saison nach der Rückkehr in die Rheinlandliga. Dass Jahr zwei nicht einfach werden kann, haben schon ganz andere Teams erlebt. Im Westerwald ist man aber zuversichtlich, dass die Entwicklung weitergeht.
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Eine alte Fußballweisheit sagt, dass das zweite Jahr in einer Liga oft schwieriger ist als das erste unmittelbar nach dem Aufstieg. Das kann sein, muss aber nicht. Nun steht die Spvgg EGC Wirges an der Schwelle zur besagten zweiten Saison in der Rheinlandliga, und man ist sich aufseiten des Trainerteams dieser Problematik durchaus bewusst.