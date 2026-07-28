Zweites Jahr in Rheinlandliga
Die jungen Wirgeser Wilden wollen sich weiterentwickeln
Die Mannschaft der Spvgg EGC Wirges 2026/27, hinten von links: Tim Weyand, Euan Williams-Noss, Samet Sögünmez, Luis Krissel, Ron
Die Mannschaft der Spvgg EGC Wirges 2026/27, hinten von links: Tim Weyand, Euan Williams-Noss, Samet Sögünmez, Luis Krissel, Ronaldo Kröber, Mika Lewer, Noah Klein, Pascal Schmidt, Lennart Kohlenbeck, Cedric Höber; Mitte von links: Luis Althofen, Leon Kritter, Jonah Wick, Enrico Kämpflein (Physiotherapeut), Uwe Strödter (Beutreuer), Sven Baldus (Trainer), Alexander Baldus (Co-Trainer), Thorsten Hehl (Vorstand Sport), Jan Friesen, Felix Hehl, Yannik Sand, Luan Krasniqi; vorne von links: Berkan Yavuz, Tayfun Özkan, Rudolf Vagner, Gregor Greif, Marius Schröder, Tim Teschner, Marcel Ring, Janne Mang, Lasse Bieg.
Andreas Hergenhahn

Die Spvvg EGC Wirges geht in ihre zweite Saison nach der Rückkehr in die Rheinlandliga. Dass Jahr zwei nicht einfach werden kann, haben schon ganz andere Teams erlebt. Im Westerwald ist man aber zuversichtlich, dass die Entwicklung weitergeht. 

Lesezeit 3 Minuten
Eine alte Fußballweisheit sagt, dass das zweite Jahr in einer Liga oft schwieriger ist als das erste unmittelbar nach dem Aufstieg. Das kann sein, muss aber nicht. Nun steht die Spvgg EGC Wirges an der Schwelle zur besagten zweiten Saison in der Rheinlandliga, und man ist sich aufseiten des Trainerteams dieser Problematik durchaus bewusst.
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