Untermosel siegt 1:0 per Elfer Die Horrorbilanz des TuS Mayen zu Hause setzt sich fort Jan Müller 17.09.2026, 07:13 Uhr

i Das Tor des Tages: Louis Männchen (in Rot-Weiß) erzielt per Elfmeter das entscheidende 1:0 für die Gäste vom SV Untermosel beim TuS Mayen. Jörg Niebergall

Die Horrorbilanz des TuS Mayen auf heimischem Terrain setzt sich fort: In der Rheinlandliga verloren die Gastgeber das Aufsteigerduell gegen den SV Untermosel Kobern-Gondorf mit 0:1 durch einen frühen Elfmeter.

Viel Kampf und Krampf, wenig spielerische Höhepunkte und jede Menge Emotionen bekamen am Mittwochabend die rund 175 Zuschauer im Mayener Nettetal geboten. Nach etwas mehr als 90 Minuten endete das Fußball-Rheinlandliga-Duell der beiden Aufsteiger aus der Bezirksliga Mitte, TuS Mayen und SV Untermosel Kobern-Gondorf, mit einem knappen 1:0 (1:0) der Gäste, die somit ihr eigenes Punktekonto auf zehn Zähler ausbauen konnten.







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