Laubach muss zu Trier II Die beiden torhungrigsten Teams treffen aufeinander Mirko Bernd 13.11.2026, 11:00 Uhr

i Matthias Bender (links) ist einer der wenigen Routiniers des SV Laubach. Am Sonntag reist der Ex-Masburger mit seinen Kollegen vom Tabellenneunten zu einem Team, das auch nur wenig ältere Spieler in seinen Reihen hat: zum Dritten Eintracht Trier II. Alfons Benz

Laubachs Trainer Tobias Jakobs spricht von einem „Brocken“, der auf seinen SV Laubach in der Rheinlandliga zukommt. Dieser Brocken heißt Eintracht Trier II. Klein beigeben will der SVL im Schatten des Moselstadions aber nicht.

Eine Mannschaft gibt es, die in der Fußball-Rheinlandliga mehr Tore erzielt hat als der SV Laubach: Eintracht Trier II. 46 Treffer hat die Regionalliga-Reserve vor dem direkten Duell am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen neben dem Trierer Moselstadion erzielt, 44 die Gäste aus der Vordereifel.







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