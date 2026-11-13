Laubachs Trainer Tobias Jakobs spricht von einem „Brocken“, der auf seinen SV Laubach in der Rheinlandliga zukommt. Dieser Brocken heißt Eintracht Trier II. Klein beigeben will der SVL im Schatten des Moselstadions aber nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Eine Mannschaft gibt es, die in der Fußball-Rheinlandliga mehr Tore erzielt hat als der SV Laubach: Eintracht Trier II. 46 Treffer hat die Regionalliga-Reserve vor dem direkten Duell am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen neben dem Trierer Moselstadion erzielt, 44 die Gäste aus der Vordereifel.