Das war nicht der Tag der SG 99 Andernach: Der Fußball-Rheinlandligist musste beim FC Bitburg arg dezimiert antreten, zudem geriet der Auftritt der Elf von Trainer Kim Kossmann zu fehlerbehaftet, entsprechend war das 2:4 (2:2) die folgerichtige Konsequenz. „Es war kein glanzvoller Auftritt von uns“, fasste Kossmann seine Sicht der Dinge der 90 Minuten zusammen, wobei er nicht den Stab über die Mannschaft brechen wollte: „In Bitburg kann man verlieren. Kein Vorwurf, wir haben viele junge Spieler, da sind Fehler einfach Teil der Entwicklung. Man muss ihnen das auch einmal zugestehen.“

Trainer Kossmann auf dem Spielberichtsbogen

Aus verschiedenen Gründen war die SG 99 nur mit 13 Feldspielern in die Eifel gereist, Kossmann selbst stand für den Notfall auf dem Spielberichtsbogen. Damit nicht genug: Ehe die letzten Andernacher Aufrechten den Zugang zu der Partie gefunden hatten, stand es schon 2:0 für Bitburg. Simon Floß brachte die Gastgeber mit einem Doppelschlag (6. Minute, 14.) in Führung. „Beim 1:0 haben wir uns ungeschickt angestellt, das 2:0 war klar abseits“, berichtete Kossmann, der allerdings in der Folge eine starke Bitburger Elf sah. Bemerkenswert: Der Ex-Oberligist beendete durch den Erfolg gegen Andernach eine starke Woche mit drei Siegen in sechs Tagen und ist nun aller Sorgen im Abstiegskampf ledig. Und doch war die SG 99 gegen starke Gastgeber durch zwei Tore unmittelbar vor der Pause zurück im Spiel. Zunächst verkürzte Gafur Seker auf 2:1 (43.), kurz darauf war Nils Wambach nach einem Foul an Benjamin Saftig im Strafraum per Foulelfmeter zum 2:2 erfolgreich.

Torwart Bolz verursacht Foulelfmeter - und hält ihn

„Ich dachte eigentlich, dass wir dann im Spiel sind“. sagte Kossmann, was sich aber als Irrglaube erwies. Während die Andernacher kurz nach dem Seitenwechsel eine Großchance zur Führung liegen ließen, brachte Joshua Bierbrauer die Bierstädter mit dem Tor zum 3:2 erneut in Front (49.). Gut zehn Minuten später unterlief dann dem zuletzt so stark agierenden Abwehrmann Noah Wilbert ein Faux-Pas, den Bitburgs Mbongo Mayindombe zum 4:2 nutzte (59.). „Es hat uns wieder einmal das Genick gebrochen, dass wir in einigen Szenen nicht konsequent verteidigen“, resümierte Andernachs Trainer. Ins Bild des Spiels passte, dass Torwart Jordi Bolz ebenfalls in einigen Situationen unglücklich agierte und in der Schlussphase einen Elfmeter verursachte - den er allerdings dann parierte (84.).

Kossmann ist guter Dinge, dass sich die personelle Lage in dieser Woche entspannt und die SG 99 am kommenden Samstag gegen Wittlich schon wieder deutlich breiter aufgestellt sein wird. „Kein Grund zur Sorge“, sagt der Coach.

Andernach: Bolz - Schmitz, Wilbert, Schiffers, Regehr (73. Neunheuser) - Demiraj, Saftig, Herbst, Seker (85. Datz) - Dolon, Wambach.