Foroutan-Debüt ohne Erfolg
Der TuS Mayen verliert auch gegen die SG 99 Andernach
Für den TuS Mayen um Leon Kryeziu (in Weiß-Schwarz) war gegen Andernach um Alexis Weidenbach kein Durckommen, die Gastgeber verl
Für den TuS Mayen um Leon Kryeziu (in Weiß-Schwarz) war gegen Andernach um Alexis Weidenbach kein Durckommen, die Gastgeber verloren das Rhein/Ahr-Derby mit 0:2.
Jörg Niebergall

Rheinlandliga-Schlusslicht TuS Mayen hat nach dem Rücktritt von Trainer Marc Steil trotzdem wieder verloren: Der Sportliche Leiter Nikolai Foroutan hat bis Winter das Sagen, gegen die SG 99 Andernach gab es beim 0:2 aber nichts zu holen. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein vergnüglicher Abend war es lediglich für die Gäste an diesem nasskalten Freitagabend: Im Derby der Fußball-Rheinlandliga gelang der SG 99 Andernach im Auswärtsspiel bei TuS Mayen ein 2:0 (2:0)-Erfolg.Im ersten Spiel nach dem Abgang von Aufstiegstrainer Marc Steil hielt auch unter Nikolai Foroutan die Heim-Misere an.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Jetzt anmelden!
Newsletter zur Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport