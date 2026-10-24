Der TuS Mayen verliert auch gegen die SG 99 Andernach

Rheinlandliga-Schlusslicht TuS Mayen hat nach dem Rücktritt von Trainer Marc Steil trotzdem wieder verloren: Der Sportliche Leiter Nikolai Foroutan hat bis Winter das Sagen, gegen die SG 99 Andernach gab es beim 0:2 aber nichts zu holen.

Ein vergnüglicher Abend war es lediglich für die Gäste an diesem nasskalten Freitagabend: Im Derby der Fußball-Rheinlandliga gelang der SG 99 Andernach im Auswärtsspiel bei TuS Mayen ein 2:0 (2:0)-Erfolg.

Im ersten Spiel nach dem Abgang von Aufstiegstrainer Marc Steil hielt auch unter Nikolai Foroutan die Heim-Misere an.