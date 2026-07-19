2:2 und 6:3 in 72 Stunden Der TuS Immendorf startet gut ins Horressener Turnier Mirko Bernd 19.07.2026, 19:44 Uhr

i Symbolbild Verein/RZ-Grafik/Svenja Wolf

Zwei Testspiele innerhalb von 72 Stunden standen für den TuS Immendorf auf dem Programm, ein Test ging gegen die SG Horressen für den Rheinlandligisten, der andere fand auf der Sportwoche in Horressen statt.

Fußball-Rheinlandligist TuS Immendorf hat am Wochenende zweimal getestet, zweimal kam der Gegner aus der Bezirksliga Ost, es sprang ein Unentschieden und ein Sieg heraus. Gegen die SG Horressen/Elgendorf spielte der TuS am Freitagabend auf dem heimischen Dörnchen 2: 2 (1:0), gegen den TuS Montabaur gewann der TuS am Sonntag mit 6:3 (3:3), dieses Testspiel fand auf dem Kunstrasen des Freitagsgegners Horressen statt – und zwar im Rahmen eines ...







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