Der SV Untermosel Kobern-Gondorf setzt nach dem Aufstieg in die Rheinlandliga weiter auf die Jugend. Trotz teils hoher Testspiel-Niederlagen bleiben sie beim SVU vor dem Start ruhig und arbeiten an der eigenen Erwartungshaltung.
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Nach den großen Emotionen der vergangenen Saison mit der Meisterschaft in der Bezirksliga Mitte kehrt in Kobern-Gondorf der Alltag zurück. Der SV Untermosel mit seinem Trainerduo, bestehend aus Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz, will sich auch nach dem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga mit dem eingeschlagenen Weg treu bleiben.