Torreiche Spiele waren beim SV Laubach in der vergangenen Saison keine Seltenheit, das setzt sich in den Testspielen auf die am 9. August für den SV (in Hochwald Hentern) beginnende Rheinlandliga-Runde fort.

Torreiches Testspiel in Laubach: Fußball-Rheinlandligist SV Laubach schlug den West-Bezirksligisten SV Lüxem mit 5:4 (3:1). Dabei hatte die Mannschaft von Tobias Jakobs nach rund einer Stunde schon mit 5:1 geführt.

Lüxem erwischte einen Traumstart und ging bereits nach zwei Minuten in Laubach in Front. Dann berappelte sich der Rheinlandligist SV, die Tormaschinerie lief an. Lars Oster gelang der Ausgleich, mit einem Doppelschlag zimmerte Julian Schmitz den 3:1-Halbzeitstand. Dawid Koczyba und Marko Krenn erhöhten direkt nach der Pause, nach 57 Minuten führte Laubach beruhigend mit 5:1. Aber Lüxem, mit nur einem Einwechselspieler angereist, schlug zurück und verkürzte bis zur 79. Minute auf 4:5. „Die drei Gegentore sind viel zu einfach gefallen“, monierte Laubachs Trainer Tobias Jakobs, der 18 Mann einsetzte und viel Spielzeit verteilte: „Fast wäre es noch 5:5 ausgegangen. Nach dem frühen 0:1-Rückstand hat meine Mannschaft gut gespielt, das 5:1 war verdient. Danach wurde es hinten etwas wild. Es war ein wenig wie vergangene Saison, nach vorne gut, nach hinten zu viele einfache Gegentore. Das werden wir in den nächsten Tagen angehen.“

Am Dienstag Testspiel bei Rheinlandliga-Rückkehrer SV Mendig

Am Dienstag (19.30 Uhr) dürfte die Laubacher Defensive auf Herz und Nieren geprüft werden, denn dann steht das nächste Testspiel an: Es geht zum Aufsteiger SV Mendig. „Das erste Duell über 90 Minuten auf Rheinlandliga-Niveau“, sagt Jakobs. Im Verbandsoberhaus gastiert Laubach am einzigen Mittwochspieltag der Hinrunde am 17. September in Mendig.