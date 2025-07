Der SV Laubach testet in Oberfell statt in Metternich

Planänderung in Sachen Vorbereitung beim Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach: Ursprünglich sollte das Team von Trainer Tobias Jakobs am Samstag beim Mitte-Bezirksligisten FC Metternich testen, aber die Partie wurde von Gastgeberseite aus abgesagt. Ersatz war aber schnell gefunden, wenn auch nicht in derselben „Preiskategorie“: Für den Rheinlandligisten geht es nun am Freitag um 19.30 Uhr in den Oberfeller „Löwenkäfig“ zur SG Mosel Löf (Kreisliga A Staffel 6).

Es wird der vorletzte Test für die Vordereifeler, die am Samstag, 9. August, um 16.30 Uhr die Saison mit dem Auswärtsspiel bei der SG Hochwald in Hentern starten. Der letzt Test ist ein interessanter, weil ebenfalls kurzfristig anberaumt: Am Samstag, 2. August, geht es um 14 Uhr zum Liga-Rivalen Rot-Weiss Wittlich, der wie Laubach im Rheinlandpokal ein Freilos erhielt für die erste Runde. So testet man gegeneinander, in der Liga sieht man sich sowieso erst am 9. November erstmals.