Nächster Hit für Vordereifel Der Lernprozess gegen Top-Teams geht in Mülheim weiter 21.11.2024, 10:41 Uhr

i Das Spitzenspiel gegen Mülheim-Kärlich fest im Blick: Vordereifels Daniel Kossmann ist mit seiner Elf am Freitag um 20 Uhr beim Tabellenersten zu Gast. Alfons Benz

Die SG Vordereifel steht auch nach 16 Spieltagen noch mittendrin unter den Top-Teams. Aber ist sie schon eines? Die nächste Antwort darauf gibt es in Mülheim-Kärlich.

Fußball-Rheinlandligist SG Vordereifel war in dieser Saison fast genauso häufig an Spitzenspielen beteiligt wie in der vergangenen. Nur spielt sie in dieser Runde eine Klasse höher. Während in der Bezirksliga Mitte die meisten dieser Duelle an den späteren Meister SGV gingen, ist das als bester Aufsteiger natürlich im Verbandsoberhaus noch nicht ganz so.

