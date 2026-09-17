Das erste Auswärtsspiel in der Rheinlandliga für den neuen Linzer Coach Paul Becker ging beim TuS Immendorf verloren. Verdient verloren mit 0.3. Großen Anteil daran hatte ein „Altmeister“, wie ihn TuS-Coach Marvin Schenk nannte.
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Ein neuer Trainer kann selten Wunder vollbringen. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg blieb der VfB Linz im zweiten Spiel unter Paul Becker ohne Punkte und verlor in der Fußball-Rheinlandliga mit 0:3 (0:1) beim TuS Immendorf. „Nur durch ein 3:2 gegen Wirges ändert sich ja die Saison nicht“, nahm der alte und neue Coach die fünfte Niederlage im siebten Saisonspiel relativ gelassen.