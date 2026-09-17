3:0 für TuS gegen VfB Linz Der Immendorfer „Altmeister“ wird zum Mann des Tages Stefan Kieffer 17.09.2026, 06:19 Uhr

i Abdrehen zum Jubeln: Immendorfs Nummer 11 Robin Reichert (in Rot) traf zweimal beim 3:0 gegen den VfB Linz und wurde so zum Mann des Tages beziehungsweise des Abends auf dem Dörnchen. Jörg Niebergall

Das erste Auswärtsspiel in der Rheinlandliga für den neuen Linzer Coach Paul Becker ging beim TuS Immendorf verloren. Verdient verloren mit 0.3. Großen Anteil daran hatte ein „Altmeister“, wie ihn TuS-Coach Marvin Schenk nannte.

Ein neuer Trainer kann selten Wunder vollbringen. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg blieb der VfB Linz im zweiten Spiel unter Paul Becker ohne Punkte und verlor in der Fußball-Rheinlandliga mit 0:3 (0:1) beim TuS Immendorf. „Nur durch ein 3:2 gegen Wirges ändert sich ja die Saison nicht“, nahm der alte und neue Coach die fünfte Niederlage im siebten Saisonspiel relativ gelassen.







Artikel teilen

Artikel teilen