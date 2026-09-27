Fast wäre es etwas geworden mit dem ersten Heimsieg für Rheinlandliga-Aufsteiger SV Untermosel, aber die FV Morbach hatte beim 3:3 etwas dagegen. Von zwei verlorenen Punkten sprachen beide Seiten.
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Die Zuschauer kamen auf ihre Kosten angesichts der sechs Tore. Zufrieden waren aber keines der beiden Lager nach dem 3:3 (0:0) im Fußball-Rheinlandliga-Spiel zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf und der FV Hunsrückhöhe Morbach. „Zwei verlorene Punkte“; so das gemeinsame Fazit der Trainer.