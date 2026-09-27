3:3 gegen die FV Morbach Der erste Untermoseler Heimsieg ist zum Greifen nah Matthias Schlenger 27.09.2026, 19:27 Uhr

i Untermosels Marvin Richard (in Rot) fälschte einen Schuss der Morbacher unglücklich zum 2:3 ins eigene Netz ab, die Gäste holten ganz spät noch einen Punkt beim 3:3, damit wurde es wieder nichts mit dem ersten Heimsieg für den Aufsteiger aus Kobern-Gondorf. Jörg Niebergall

Fast wäre es etwas geworden mit dem ersten Heimsieg für Rheinlandliga-Aufsteiger SV Untermosel, aber die FV Morbach hatte beim 3:3 etwas dagegen. Von zwei verlorenen Punkten sprachen beide Seiten.

Die Zuschauer kamen auf ihre Kosten angesichts der sechs Tore. Zufrieden waren aber keines der beiden Lager nach dem 3:3 (0:0) im Fußball-Rheinlandliga-Spiel zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf und der FV Hunsrückhöhe Morbach. „Zwei verlorene Punkte“; so das gemeinsame Fazit der Trainer.







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