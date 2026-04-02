Es dürfte ein heißes Duell werden am Karsamstag zwischen dem FV Rübenach und dem TuS Kirchberg. Vor allem die Gastgeber müssen alles daran setzen, diese Partie zu gewinnen, um in der Rheinlandliga zu bleiben.
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Für den FV Rübenach ist das Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga am Karsamstag (16 Uhr) gegen den TuS Kirchberg kein gewöhnliches, denn alles andere als ein Sieg dürfte dem Tabellendrittletzten kaum helfen im Abstiegskampf. Die Gäste dagegen könnten mit einem Punkt ganz gut leben, zumal es erst der vierte auswärts wäre.