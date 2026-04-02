Kirchberg kommt mit 30 Punkten Der Druck lastet auf Rübenach, Lauer unterbricht Urlaub Mirko Bernd 02.04.2026, 07:00 Uhr

i Wenn Rübenach um Kian Freisberg (in Rot-Schwarz, vorne) im Kampf gegen den Abstieg weiter Chancen haben will, muss der FV den TuS Kirchberg um Nico Wilki stoppen. Im Hinspiel gelang das nur punktuell wie in dieser Szene, Kirchberg gewann klar mit 5:0. B&P Schmitt. Karl-Friedrich Schmitt

Es dürfte ein heißes Duell werden am Karsamstag zwischen dem FV Rübenach und dem TuS Kirchberg. Vor allem die Gastgeber müssen alles daran setzen, diese Partie zu gewinnen, um in der Rheinlandliga zu bleiben.

Für den FV Rübenach ist das Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga am Karsamstag (16 Uhr) gegen den TuS Kirchberg kein gewöhnliches, denn alles andere als ein Sieg dürfte dem Tabellendrittletzten kaum helfen im Abstiegskampf. Die Gäste dagegen könnten mit einem Punkt ganz gut leben, zumal es erst der vierte auswärts wäre.







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