Wieder in Heimersheim Der Ahrweiler BC erwartet einen Angstgegner Lutz Klattenberg 07.11.2024, 15:42 Uhr

i Auf Almir Porca (am Ball) muss der ABC am Samstag gegen Schneifel verzichten, der Stürmer ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Cosmos Koblenz gesperrt. Vollrath

Dreimal ist Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC in der vergangenen Saison auf den Gegner getroffen, den er nun am Samstag erwartet. Dreimal gab es eine bittere Niederlage. Das soll sich diesmal aber nicht wiederholen.

Ahrweiler. Für das Heimspiel gegen die SG Schneifel am Samstag (17.30 Uhr) kehrt Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC ein vorletztes Mal zurück auf den Heimersheimer Kunstrasen. Das letzte Mal soll es dann im letzten Heimspiel des Jahres am 30. November gegen den VfB Linz so sein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen