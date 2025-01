Ein alter Bekannter ist zurück Dennis Schröder soll Kirchberg im Abstiegskampf helfen 16.01.2025, 06:00 Uhr

i Dennis Schröder (in Blau) ist zurück beim TuS Kirchberg, dessen Trikot er in der vergangenen Saison auch trug, wie hier im Heimspiel gegen den Ahrweiler BC. Dennis Irmiter | PHOTO-MOMENTS

Einen Neuzugang kann der TuS Kirchberg beim Unternehmen Klassenerhalt begrüßen. Die meisten im Kader werden ihn noch gut kennen, denn er hatte erst im Sommer 2024 beim TuS aufgehört. Um nun wieder anzufangen.

Am Dienstag ist der Fußball-Rheinlandligist TuS Kirchberg in die Vorbereitung auf die restliche Saison eingestiegen, in der es für den Drittletzten nur ein Ziel gibt: den Abstieg vermeiden. Dabei soll ein alter Bekannter helfen: Dennis Schröder schnürt ab sofort wieder die Schuhe für den TuS.

