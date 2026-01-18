Kirchberg gewinnt ersten Test Denguezli zufrieden mit Auftritten drinnen und draußen Mirko Bernd 18.01.2026, 19:02 Uhr

i Damyen Müller (in Blau) kam im Winter aus der A-Jugend von Wormatia Worms zum TuS Kirchberg. Der 18-Jährige kommt aus Gensingen und beginnt bald sein Studium an der Polizeischule auf dem Hahn. Beim 3:1 gegen Südwest-Landesligist Winterbach um Emilio Becker spielte Müller eine Stunde lang. Christian Kiefer

Der TuS Kirchberg hat seinen ersten Freilufttest gewonnen. Nach einer zähen ersten Hälfte fand der Rheinlandligist gegen den Südwest-Landesligisten Winterbach aber gut ins Spiel und schloss ein insgesamt gutes Wochenende erfolgreich mit einem 3:1 ab.

Für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg hat das Wochenende mit dem 3:1 (1:1)-Testspielsieg gegen den Südwest-Klub SV Winterbach (Platz 13 in der Landesliga West) ein ordentliches Ende gefunden. Kirchbergs Trainer Selim Denguezli war zufrieden, nicht nur mit dem Auftritt im Freien, sondern auch mit dem unter dem Hallendach beim Rhein-Hunsrück-Masters am Tag zuvor in Treis-Karden, bei dem der TuS den dritten Platz belegte.







