Das Kellerduell des elften Rheinlandliga-Spieltags findet in Kirchberg statt, denn dort hat der Tabellenvorletzte den Viertletzten SG 06 Betzdorf zu Gast. Beide Klubs wissen um den Druck – und machen ihn sich auch.
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Um die Wichtigkeit der Partie zwischen dem TuS Kirchberg und der SG 06 Betzdorf am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen nahe des Kirchbergers Wasserturms machen die beiden Trainer der Fußball-Rheinlandligisten keine verbalen Umwege. Weder Selim Denguezli noch Thomas Schäfer spielen das Duell herunter, in dem nach zehn Spieltagen der Vorletzte mit vier Punkten den Viertletzten mit neun Punkten empfängt.