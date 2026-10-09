Kirchberg gegen Betzdorf
Denguezli und Schäfer stellen sich Kellerduell-Druck
Für die Kirchberger (in Gelb, von links mit Casian Samoila und Louis Wilki) steht nach dem 2:5 in Schweich mit Kapitän Jens Schn
Für die Kirchberger (in Gelb, von links mit Casian Samoila und Louis Wilki) steht nach dem 2:5 in Schweich mit Kapitän Jens Schneider das nächste Kellerduell an, die SG 06 Betzdorf ist am Sonntag am Wasserturm zu Gast.
Sebastian J. Schwarz

Das Kellerduell des elften Rheinlandliga-Spieltags findet in Kirchberg statt, denn dort hat der Tabellenvorletzte den Viertletzten SG 06 Betzdorf zu Gast. Beide Klubs wissen um den Druck – und machen ihn sich auch.

Lesezeit 2 Minuten
Um die Wichtigkeit der Partie zwischen dem TuS Kirchberg und der SG 06 Betzdorf am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen nahe des Kirchbergers Wasserturms machen die beiden Trainer der Fußball-Rheinlandligisten keine verbalen Umwege. Weder Selim Denguezli noch Thomas Schäfer spielen das Duell herunter, in dem nach zehn Spieltagen der Vorletzte mit vier Punkten den Viertletzten mit neun Punkten empfängt.
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