TuS Kirchberg muss nach Zerf Denguezli erwartet eine extreme Reaktion von Hochwald Mirko Bernd 05.12.2025, 08:33 Uhr

i Bei 0:0 ging es los im Hinspiel am 16. August zwischen dem TuS Kirchberg mit Louis Wilki und der SG Hochwald bei der Kunstrasenplatzeinweihung in Kirchberg, am Ende stand bei "Heim" eine 5 und bei "Gast" eine 0. Am Samstag steht das Rückspiel in Zerf an - und es geht, nicht verwunderlich, wieder bei 0:0 los. DENNIS IRMITER PHOTO-MOMENTS. Denis Irmiter

Der TuS Kirchberg und die SG Hochwald haben einiges gemeinsam. Die Heimbilanz zum Beispiel. Und die Tatsache, dass sie in der Rheinlandliga momentan nach unten schauen müssen, Hochwald noch mehr als seine Hunsrücker Gäste.

Selim Denguezli ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Schon gar nicht von einem Tabellenstand, der den von ihm trainierten Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg als Elften mit 21 Punkten ausweist. Und doch weiß er genau, was Sache ist, wenn der TuS im letzten Spiel des Jahres am Samstag (14.







