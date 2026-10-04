Kirchberger 2:5 in Schweich
Denguezli ehrlich: Klar ist Trainer eine Stellschraube
Der Auftritt des TuS Kirchberg in Schweich war kein guter, Gäste-Coach Selim Denguezli redete nach dem 2:5 auch nicht um den hei
Der Auftritt des TuS Kirchberg in Schweich war kein guter, Gäste-Coach Selim Denguezli redete nach dem 2:5 auch nicht um den heißen Brei herum, auch was seine Person angeht.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Der TuS Kirchberg geht schweren Zeiten in der Rheinlandliga entgegen. Das 2:5 beim Aufsteiger Schweich offenbarte viele Schwächen beim Team von Trainer Selim Denguezli, der sich auch selbst hinterfragt nach dem schwachen Auftritt. 

Lesezeit 3 Minuten
Das 3:3 am vergangenen Sonntag gegen den FSV Trer -Tarforst war offenbar zwar ein zartes Pflänzchen, aus dem etwas wachsen sollte beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg. Aber das wurde schnell wieder zunichte gemacht mit dem 2:5 (1:2) beim Aufsteiger TuS Mosella Schweich, der sich das verschaffte, was Kirchberg wollte: etwas Luft im Abstiegskampf.
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