Kirchberger 2:5 in Schweich Denguezli ehrlich: Klar ist Trainer eine Stellschraube Mirko Bernd 04.10.2026, 18:51 Uhr

i Der Auftritt des TuS Kirchberg in Schweich war kein guter, Gäste-Coach Selim Denguezli redete nach dem 2:5 auch nicht um den heißen Brei herum, auch was seine Person angeht. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Der TuS Kirchberg geht schweren Zeiten in der Rheinlandliga entgegen. Das 2:5 beim Aufsteiger Schweich offenbarte viele Schwächen beim Team von Trainer Selim Denguezli, der sich auch selbst hinterfragt nach dem schwachen Auftritt.

Das 3:3 am vergangenen Sonntag gegen den FSV Trer -Tarforst war offenbar zwar ein zartes Pflänzchen, aus dem etwas wachsen sollte beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg. Aber das wurde schnell wieder zunichte gemacht mit dem 2:5 (1:2) beim Aufsteiger TuS Mosella Schweich, der sich das verschaffte, was Kirchberg wollte: etwas Luft im Abstiegskampf.







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