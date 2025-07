Erstes Juli-Wochenende – und alle fünf überkreislichen Fußballmannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis sind im Testspieleinsatz:

FC Emmelshausen-Karbach: Für den Oberligisten FCEK steht am Samstag (14 Uhr) bereits der dritte Test nach dem 3:1 gegen die U21 des China-Klubs Zhejiang und dem 1:2 in Leiningen gegen den Ligarivalen Rot-Weiss Koblenz an. Zu Gast auf dem Karbacher Quintinsberg ist der Rheinlandligist VfB Linz, der sein Testspiel-Highlight schon hinter sich hat. Vor einer Woche unterlagen die Linzer mit 0:5 dem Drittligisten Viktoria Köln.

TuS Kirchberg: Debüt für den neuen Trainer Selim Denguezli: Rheinlandligist Kirchberg gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) zum ersten Test in Emmelshausen beim Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II. Das erste „Test-Heimspiel“ für Denguezli und seinen TuS steigt am nächsten Sonntag (13. Juli) auf dem neu verlegten Kunstrasen in Kirchberg, der nach 19 Jahren seine erste Runderneuerung bekam. Gegner am 13. Juli wird dann Verbandsliga-Südwest-Aufsteiger SG Hüffelsheim um Trainer André Weingärtner (früher Spieler beim TuS Argenthal) sein.

FC Emmelshausen-Karbach II: Bezirksligist FCEK II hat seinen ersten Test vor einer Woche mit 2:1 gegen A-Klässler SG Morshausen gewonnen. Nun geht es am Sonntag (14.30 Uhr) in Emmelshausen gegen Rheinlandligist TuS Kirchberg.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen: Zuerst sollte Bezirksligist Mörschbach auf dem Sportfest in Ellern gegen den A-Klässler SG Morshausen am Samstag (14 Uhr) spielen, doch Morshausen sagte ab. Ersatz wurde schnell gefunden: Südwest-Landesligist TuS Hackenheim misst sich nun mit Mörschbach. Direkt danach um 16 Uhr hat die von Jürgen Dausner zusammengestellte Oldie-Elf des TuS Argenthal in Ellern ihren letzten Einsatz, es geht gegen eine AH-Hunsrückauswahl mit Spielern aus Ellern, Morshausen und Boppard. Das Spiel ist für einen guten Zweck, der komplette Erlös geht an den Förderverein „Leben mittendrin“ des Julius-Reuß-Zentrums, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung in Kastellaun.

SG Viertäler Oberwesel: Debüt auch für Rafael Sousa als Trainer des Bezirksliga-Rückkehrers Oberwesel: Es geht am Samstag (16 Uhr) zum Ligakonkurrenten und Klub seines Bruders Leo de Sousa, dem FC Metternich.