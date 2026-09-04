0:5-Niederlage gegen Bitburg Das Wunder von Mayen bleibt dieses Mal aus Jan Müller 04.09.2026, 23:41 Uhr

i Hier ist Mayens Tim Oliver Gilles (weißes Trikot) zur Stelle. Doch insgesamt präsentierte ich der TuS gegen den FC Bitburg defensiv viel zu anfällig und verlor am Ende deutlich mit 0:5. Martin Gausmann

Nein, eine Aufholjagd wie in Linz ist nicht jede Woche möglich. Das hatte Mayens Coach Marc Steil schon nach dem vergangenen Wochenende zu Protokoll gegeben. Die Bestätigung dafür gab es bei der 0:5-Niederlage gegen den FC Bitburg.

„Wunder gibt es immer wieder“, behauptete einst Schlagersängerin Katja Ebstein, allerdings geschehen diese im Falle des TuS Mayen anscheinend nicht jedes Wochenende. Nach dem denkwürdigen 5:4-Sieg beim VfB Linz am vergangenen Spieltag, als die Elf von Trainer Marc Steil einen Vier-Tore-Rückstand aufholte, lag man am Freitagabend im heimischen Nettetalstadion gegen die Gäste des FC Bitburg zur Pause erneut mit vier Toren im Rückstand.







Artikel teilen

Artikel teilen