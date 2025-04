Trainer Julian Feit will beim Ahrweiler BC ein bestelltes Feld hinterlassen - und in Trier-Tarforst die nächsten Punkte einfahren. Unterdessen hat der ABC für die kommende Saison ein hoffnungsvolles Talent für sich gewinnen können.

Während es für den Ahrweiler BC am Samstag (17.30 Uhr) beim FSV Trier-Tarforst darum geht, nach Möglichkeit die nächsten drei Punkte einzufahren, wird hinter den Kulissen weiter am Kader für die kommende Saison gefeilt. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagt Jonny Susa, sportlicher Leiter des ABC. „12, 13 Spieler aus dem aktuellen Kader sind weiterhin dabei, zudem haben wir bislang drei Neuzugänge“, berichtet er. „Wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber ich bin ganz zufrieden.“ Unter der Woche wurden mit einem der Neuzugänge, Jonas-Gilberto Sola Vicente, Fakten geschaffen, der 19-Jährige kommt vom U19-Mittelrheinligisten Sportfreunde Troisdorf.

Susas Argumente für den Standort Ahrweiler

„Er ist uns empfohlen worden, wir haben schnell festgestellt, dass es gut passt“, freut sich Susa, dass der linke Verteidiger fortan Teil des neuen Teams unter Trainer Mike Wunderlich wird, der zur neuen Saison auf Julian Feit folgen wird. Susa sieht in der Personalie gewissermaßen die klassische Win-Win-Situation: Der ABC gibt damit einem weiteren Talent die Chance, sich in der Rheinlandliga zu entwickeln, Sola Vicente ist guter Dinge, dass er in Ahrweiler „den richtigen Schritt in den Seniorenfußball macht“. Susa ist sicher, dass der künftige ABC-Akteur Eigenschaften mitbringt, „die unserem Spiel guttun werden“. Heißt: „eine starke Mischung aus Schnelligkeit, Spielintelligenz und Technik“. Die Tatsache, dass neben Sola Vicente zahlreiche junge Spieler im Klub reifen, dürfte ein gewichtiges Argument im Vorfeld gewesen sein, „wir haben nur mit dem phantastischen Apollinarisstadion eine tolle Infrastruktur, haben gute Trainerteams, sind gut organisiert“, nennt Susa jene Punkte, die den ABC für Talente attraktiv machen.

Feit fordert defensiv „extrem gallig“ zu sein

Noch-Trainer Feit ist nach dem furiosen 8:0 gegen Schlusslicht Malberg nun in Trier-Tarforst gefordert. „Malberg hatte da sicher nicht den besten Tag, bei uns war trotz der acht Tore nicht alles perfekt“, sagt er im Rückblick und freut sich vor allem darüber, dass hinten die Null stand. „Darum wird es jetzt gehen, in den defensiven Zweikämpfen auf der Höhe zu sein“, mahnt Feit an, „in der Arbeit gegen den Ball müssen wir einen Tick erwachsener werden.“ Defensiv „extrem gallig zu sein“, wie er es nennt, soll in Tarforst die Grundlage sein, um den guten Lauf der vergangenen Wochen, der durch das 3:6 in Morbach unterbrochen wurde, fortzusetzen. „Denn in der Vorwärtsbewegung“, so fügt Feit an, „da haben wir gezeigt, dass wir eine gute Struktur im Ballbesitz haben“. Was dezent untertrieben ist: In den letzten fünf Partien hat der ABC nicht weniger als 27 Tore erzielt.

Entwicklung ist wichtiger als Platzierung

Bei sechs ausstehenden Partien hat der ABC vier Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Wittlich, doch diesen Platz noch zu erreichen, ist für den Trainer zweitrangig. „Es geht darum, die Entwicklung voranzutreiben, von der der Verein dann auch in der neuen Saison profitieren kann“, so Feits abschließende Mission, bevor er auf der anderen Rheinseite in Engers eine neue Herausforderung sucht.