1:1 zwischen Wirges und SG Das erste Mülheimer Gegentor fällt in der 89. Minute Helmut Rosbach 17.09.2026, 06:01 Uhr

i Intensive Zweikämpfe auf dem Wirgeser Kunstrasen: EGC-Angreifer Lasse Bieg (in Weiß) versicht hier dem Mülheim-Kärlicher Tim Thielen (kam von der TuS Koblenz) den Ball abzujagen. Beide blieben bei ihren drei bislang erzielten Toren, die Treffer beim 1:1 erzielten andere, Maxim Pede für die Gäste und Luis Krissel zum späten Ausgleich für Wirges. Andreas Hergenhahn

Bis zur 89. Minute hielt die Null bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich in dieser Rheinlandliga-Saison. Doch dann fasste sich der Wirgeser Luis Krissel aus 30 Metern ein Herz – und traf zum 1:1. Auf den ersten Sieg warten die Gastgeber aber immer noch.

Es war weder der erhoffte Befreiungsschlag für die einen, noch die Fortsetzung einer beeindruckenden Serie für die anderen. Die Rede ist vom Fußball-Rheinlandligaspiel der Spvgg EGC Wirges gegen den aktuellen Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich, das nach 90 intensiven Minuten mit einem insgesamt gerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden endete.







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