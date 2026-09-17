Bis zur 89. Minute hielt die Null bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich in dieser Rheinlandliga-Saison. Doch dann fasste sich der Wirgeser Luis Krissel aus 30 Metern ein Herz – und traf zum 1:1. Auf den ersten Sieg warten die Gastgeber aber immer noch.
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Es war weder der erhoffte Befreiungsschlag für die einen, noch die Fortsetzung einer beeindruckenden Serie für die anderen. Die Rede ist vom Fußball-Rheinlandligaspiel der Spvgg EGC Wirges gegen den aktuellen Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich, das nach 90 intensiven Minuten mit einem insgesamt gerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden endete.