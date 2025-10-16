Für den SV Eintracht Mendig steht nach dem 3:2 gegen Linz das Duell bei der SG Hochwald in Hentern an. Das ist für den Rheinlandliga-Aufsteiger vor allem personell eine knifflige Aufgabe.
Lesezeit 1 Minute
Trainiert hat er vorsichtshalber in der letzten Zeit öfter mal. Damir Mrkalj hält sich zumindest so fit, dass der Trainer des SV Eintracht Mendig beim Auswärtsspiel am Samstag (15 Uhr) in Hentern seiner Elf in der Fußball-Rheinlandliga nicht nur von der Bank, sondern ausnahmsweise auch auf dem Feld helfen könnte.