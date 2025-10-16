Mendig bei der SG Hochwald Damir Mrkalj hält sich für den Fall der Fälle fit 16.10.2025, 18:26 Uhr

i Mendigs Trainer Damir Mrkalj (rechts im Gespräch mit seinem Innenverteidiger Alexej Eberhardt) könnte die Turnschuhe am Samstag vielleicht mit Fußballschuhen tauschen, denn es fehlen vor allem Spieler, die im Zentrum zu Hause sind, wenn es nach Hentern zur SG Hochwald geht. Max Jäger / Media

Für den SV Eintracht Mendig steht nach dem 3:2 gegen Linz das Duell bei der SG Hochwald in Hentern an. Das ist für den Rheinlandliga-Aufsteiger vor allem personell eine knifflige Aufgabe.

Trainiert hat er vorsichtshalber in der letzten Zeit öfter mal. Damir Mrkalj hält sich zumindest so fit, dass der Trainer des SV Eintracht Mendig beim Auswärtsspiel am Samstag (15 Uhr) in Hentern seiner Elf in der Fußball-Rheinlandliga nicht nur von der Bank, sondern ausnahmsweise auch auf dem Feld helfen könnte.







