Malberg verliert bei Trier II
Dachraouis Verletzung schmerzt fast mehr als das 0:5
Hachem Dachraoui verletzte sich beim 0:5 in Trier schon früh und musste nach fünf Minuten mt Verdacht auf Bänderriss im Sprungge
Hachem Dachraoui verletzte sich beim 0:5 in Trier schon früh und musste nach fünf Minuten mt Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk raus.
Jürgen Augst/byJogi

Die SG Malberg hat bei Eintracht Trier II mit 0:5 verloren. Nicht unerwartet verloren, denn Malbergs Trainer Florian Hammel hatte die Gastgeber schon vorher als mit die beste Mannschaft der Rheinlandliga bezeichnet. Und sah sich danach bestätigt.

Lesezeit 2 Minuten
Brüderhilfe gab es keine beim Duell in der Fußball-Rheinlandliga zwischen Eintracht Trier II und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, denn die Trierer Reserve war gut besetzt mit dem einen oder anderen von „oben“ beim 5:0 (1:0) gegen die Malberger.
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