Malberg verliert bei Trier II Dachraouis Verletzung schmerzt fast mehr als das 0:5 Mirko Bernd 25.10.2026, 19:37 Uhr

i Hachem Dachraoui verletzte sich beim 0:5 in Trier schon früh und musste nach fünf Minuten mt Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk raus. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Malberg hat bei Eintracht Trier II mit 0:5 verloren. Nicht unerwartet verloren, denn Malbergs Trainer Florian Hammel hatte die Gastgeber schon vorher als mit die beste Mannschaft der Rheinlandliga bezeichnet. Und sah sich danach bestätigt.

Brüderhilfe gab es keine beim Duell in der Fußball-Rheinlandliga zwischen Eintracht Trier II und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, denn die Trierer Reserve war gut besetzt mit dem einen oder anderen von „oben“ beim 5:0 (1:0) gegen die Malberger.







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