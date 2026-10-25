Die SG Malberg hat bei Eintracht Trier II mit 0:5 verloren. Nicht unerwartet verloren, denn Malbergs Trainer Florian Hammel hatte die Gastgeber schon vorher als mit die beste Mannschaft der Rheinlandliga bezeichnet. Und sah sich danach bestätigt.
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Brüderhilfe gab es keine beim Duell in der Fußball-Rheinlandliga zwischen Eintracht Trier II und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, denn die Trierer Reserve war gut besetzt mit dem einen oder anderen von „oben“ beim 5:0 (1:0) gegen die Malberger.