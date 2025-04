Die Serie ist beeindruckend, und doch war bei den Fußballern des FC Cosmos zuletzt ein leichter Unmut spürbar. Seit vergangenen Oktober ist das Team von Trainer Yusuf Emre Kasal nun schon ohne Niederlage, in diesem Jahr gab’s bis zum 1:1 beim TuS Immendorf ausnahmslos Siege. Und so musste der 36-Jährige in der Kabine vor seinen Spielern die Dinge erst einmal einordnen. „Jetzt haben wir es so weit gebracht, dass man nach einem Unentschieden brutal enttäuscht ist“, blickt er auf den vergangenen Sonntag zurück. „ich kenne keine Mannschaft weltweit, die nur gewinnt.“ Kasals Botschaft dahinter: Bei allem Ehrgeiz kann ein bisschen Demut nicht schaden, was seine Mannschaft freilich nicht daran hindern soll, am Sonntag gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach wieder einen Sieg einzufahren. Ganz nebenbei müssen die „Cosmonauten“ erneut auf einem anderen Terrain antreten: Die Partie wird im Mons-Tabor-Stadion in Montabaur ausgetragen (Sonntag, 15 Uhr). „So langsam haben wir rund um Koblenz alle Plätze abgeklappert“, nimmt der Trainer das Nomadentum mit einem Schmunzeln hin.

Gäste mit starker Offensive

So oder so, die Partie wird keine leichte Aufgabe, denn der Tabellenvierte aus dem Hunsrück stellt nach Tabellenführer Mülheim-Kärlich mit 71 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga und hat am vergangenen Wochenende dem Ahrweiler BC mal eben sechs Tore eingeschenkt. „Obwohl sie einen ihren besten Spieler verloren haben, sind sie zuletzt konstant aufgetreten, ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die dort geleistet wird“, sagt Kasal. Schon im Hinspiel, als man in Morbach mit 2:0 die Oberhand behalten hatte, war das Ganze mit viel Arbeit für die „Cosmonauten“ verbunden. „Das war ein extrem schwieriges Spiel“, erinnert sich Kasal, „und auch jetzt wird es nicht weniger herausfordernd als die Partien gegen Wittlich, Mülheim-Kärlich oder auch Hochwald“, blickt er auf die jüngsten Top-Duelle zurück.

Wird Leo Klein rechtzeitig fit?

Die offensive Wucht der Morbacher verleitet Kasal indes nicht dazu, seine Herangehensweise zu ändern. „Eine Mannschaft entwickelt im Lauf der Zeit eine Identität, die kann man, egal gegen welchen Gegner nicht einfach über den Haufen werfen“, sagt der Coach. Und die beinhaltet für Cosmos eben eine offensive Herangehensweise – obwohl man die wenigsten Gegentore kassiert hat. Kasal lässt meist mit drei klassischen Stürmern spielen, das Trio Ed-Daoudi/Lunga/Djim zählt zweifellos zum Besten, was die Liga zu bieten hat. „Aber natürlich werden wir mit Blick auf Morbach ein paar Details anpassen“, sagt Kasal.

Fraglich ist dabei, ob Leo Klein mitwirken kann. Der Innenverteidiger, eigentlich der Dauerbrenner im Team der „Cosmonauten“ war zuletzt in Immendorf aufgrund einer Zerrung im Adduktorenbereich nur in Zivil vor Ort, „es wäre ein zu großes Risiko gewesen, ihn zu bringen“, berichtet der Trainer. In dieser Woche ist der 21-Jährige, der zur neuen Saison zu Wormatia Worms wechseln wird, wieder ins Training eingestiegen. „Wenn er schmerzfrei ist, ist er dabei“, so Kasal.