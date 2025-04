Es ist gewissermaßen ein Meilenstein, den der FC Cosmos in dieser Woche erreicht hat. Durch das souveräne 4:0 im Nachholspiel gegen die SG Vordereifel setzt der FC Cosmos seine beeindruckende Aufholjagd in der Rückrunde fort und kann auf dem angestrebten Weg zurück in die Oberliga ein wichtiges Etappenziel für sich beanspruchen: Der Abstand auf den Tabellendritten SV Wittlich ist nun auf acht Punkte angewachsen, bei noch fünf ausstehenden Partien ist Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde fast sicher. Mehr noch: Der Rückstand auf Tabellenführer Mülheim-Kärlich ist auf zwei Zähler geschrumpft, mit einem weiteren Sieg gegen Trier-Tarforst (Sonntag, 15 Uhr, in Mendig) soll der Druck auf die SG 2000 aufrechterhalten werden.

„Es ist das erste Mal, dass man jetzt in Mülheim-Kärlich auf die Tabelle schauen wird.“

Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal

„Es ist das erste Mal, dass man jetzt in Mülheim-Kärlich auf die Tabelle schauen wird. Sie wissen jetzt, dass sie nichts mehr liegen lassen dürfen“, sieht Cosmos-Trainer das psychologische Momentum aufseiten seiner Mannschaft, „wir haben jetzt einen Zweikampf an der Spitze, der hoffentlich bis zum Ende anhält.“ Und klar: Für Kasal steht fest, dass die mentale Komponente in den ausstehenden Partien mindestens so wichtig ist wie die fußballerische.

Wieder ein neuer Platz in Kottenheim

Um diese Konstellation heraufzubeschwören, durfte sich sein Team seit Wochen, fast seit Monaten keinen Ausrutscher leisten – und die „Cosmonauten“ halten dem sich selbst auferlegten Druck stand. „Es ist schon bemerkenswert, wie die Mannschaft alle Widerstände überwindet. Ich bin unheimlich stolz“, sagt Kasal auch mit Blick auf die Platzsituation. Unter der Woche hatten seine Spieler ebenso wie der Gegner zum ersten Mal den Kunstrasen in Kottenheim zu Gesicht bekommen, einmal mehr musste sich Cosmos bei einem Heimspiel auf neue Begebenheiten einstellen. „Wir reden natürlich nicht ständig darüber, aber meine Jungs schauen auch auf die Tabelle und wissen, wie wichtig das Spiel gegen Vordereifel war“, sagt Kasal. Weil sich die Tabelle zuvor schief darstellte, betrug der Rückstand auf Mülheim zwischenzeitlich auch mal acht Zähler, zudem saß Wittlich dem FC Cosmos im Genick. „Der Druck war an manchen Wochenenden gewaltig, ich habe nicht erwartet, dass die Jungs die Dinge jetzt so gut ausblenden.“

Dreier ist gegen Tarforst Pflicht

Um sich jetzt nicht um den Lohn der Mühen zu bringen, wird an der Mendiger Brauerstraße der nächste Dreier unerlässlich sein – zumal am kommenden Wochenende beim formstarken Ahrweiler BC eine besondere Herausforderung ansteht. Das Problem an diesem Sonntag: Die Gäste aus Tarforst brauchen als Tabellen-16. im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler. „Das wird extrem schwierig, wir brauchen Geduld“, stellt Kasal seine Elf auf komplizierte 90 Minuten ein, „Tarforst wird bis zur letzten Minute um jeden Meter kämpfen.“ Offen ist, ob Yasa Eyrice bei Cosmos mitwirken kann, er musste gegen Vordereifel schon vor der Pause verletzt den Platz verlassen.