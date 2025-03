Fünf Tore in den ersten 20 Minuten: Die Partie zwischen Cosmos und Hochwald bot beste Unterhaltung. Am Ende hieß es 5:3, Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal fühlt sich in seiner Vorahnung bestätigt.

So ziemlich alle Zuschauer und wohl auch die Spieler trauten ihren Augen nicht. Gerade einmal acht Minuten waren in Mendig gespielt, da lag Fußball-Rheinlandligist FC Cosmos mit 0:2 in Rückstand. Sollte an diesem sonnigen, aber kühlen Sonntag in Mendig tatsächlich jene beeindruckende Serie reißen, die im Oktober begann? Seither war die Mannschaft von Trainer Yusuf Emre Kasal ohne Niederlage geblieben, letztlich bestand sie aber auch die Prüfung gegen die SG Hochwald Hentern und setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:3 (3:2) durch.

Aus der Erfahrung heraus weiß man, dass so ein Spiel kommen wird.

Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal war vom frühen Rückstand nicht überrascht.

Nur einer hatte es wohl ein bisschen geahnt – und das war Kasal. „Es ist wohl mit die schwierigste Herausforderung für einen Trainer, nach zwei großartigen Spielen und großartigen Ergebnissen wie zuletzt die Mannschaft wieder auf den Boden zurückzuholen“, blickte er auf die Erfolge in den Top-Duellen gegen Wittlich und Mülheim-Kärlich zurück, die wohl für jenen Spannungsabfall gesorgt hatten, der sich nun in der Anfangsphase bemerkbar gemacht hatte. „Aus der Erfahrung heraus weiß man, dass so ein Spiel kommen wird“, fuhr Kasal fort, in den Worten schwang mit, dass die Mannschaft seine Warnungen wohl in den Wind geschlagen hatte. Aber, und das fügte er sofort mit an: „Ich bin überglücklich, dass wir trotzdem die drei Punkte geholt haben.“

Aus Sicht eines Trainers bot die Anfangsphase genau jenen Anschauungsunterricht, um zu demonstrieren, was passiert, wenn man nicht bei der Sache ist. Konnte Cosmos-Torwart Josue Duverger in der 5. Minute noch die erste Großchance vereiteln, so war wenig später gleich zweimal machtlos: Zunächst köpfte Maximilian Hoffmann eine Flanke völlig unbehelligt zum 0:1 ein, kurz darauf schaute Cosmos-Routinier Wilde Guerrier interessiert zu, wie sich Julian Bidon im Strafraum in aller Ruhe drehte und zum 0:2 abschloss. Der Jubel der Hochwälder offenbarte, dass sie ihr Glück selbst kaum fassen konnten.

Aymen Ed-Daoudi glänzt, Kelvin Lunga trifft

Dass sich der Cosmos-Trainer angesichts der Nachlässigkeiten milde zeigte, lag sicher auch an der Reaktion des Teams. Die Kasal-Elf drehte mal eben auf und machte aus dem 0:2 binnen sechs Minuten ein 3:2. „Normalerweise ist man erst einmal in einer gewissen Schockstarre“, sagte Kasal, der aber stattdessen sah, wie die individuellen Qualitäten seiner Akteure den Unterschied ausmachten. Zum Beispiel die von Ayman Ed-Daoudi, der auf der rechten Seite kaum zu halten war und mit einem strammen Flachschuss aus 18 Metern die Wende einleitete (15.). Es folgten zwei weitere Treffer von Guerrier (18.) und Kelvin Lunga (21.), die eigentlichen Kräfteverhältnisse waren wieder hergestellt.

Lunga ließ kurz nach der Pause das 4:2 folgen und bestätigte damit den Eindruck, dass die Cosmos-Verantwortlichen mit seiner Verpflichtung im Winter einen guten Griff gemacht haben. „Ich wollte einmal etwas Neues ausprobieren“, sagte der 30-Jährige, der übe viele Jahre in der Regionalliga West aktiv war und nun schon sechs Treffer für die „Cosmonauten“ erzielt hat, „das Projekt hier klingt sehr spannend, da wollte ich dabei sein“. Er für seinen Teil schloss jedenfalls aus, in den Mannschaftsbesprechungen unter der Woche nicht richtig zugehört zu haben. „Wir waren eigentlich gut eingestellt“, sagte er mit Blick auf die frühen Gegentore, „entscheidend ist aber, dass wir zurückgekommen sind und Mentalität bewiesen haben“.

Starkes Duo im zentralen Mittelfeld

Neben Lunga und dem flinken Ed-Daoudi gehören zweifellos auch Nihat Farajli und Luan Krasniqi zu den Top-Akteuren der Liga, das Duo sorgte im zentralen Mittelfeld dafür, dass nach der Pause nicht eine weitere unliebsame Überraschung passierte. Gegen konditionell abbauende Hochwälder erhöhte der eingewechselte Alket Bajrami auf 5:2 (74.). Und doch: Hochwald kam durch Andre Paulus noch zum 5:3 (81.), zudem musste Duverger gegen Patrick Dres in höchster Not retten. In Gefahr geriet der achte Sieg in Folge deshalb nicht, die Aktionen dienten aber als Anschauungsmaterial für Kasals nächste Mannschaftssitzung. Sein Fazit: „Wir werden aus diesem Spiel mehr als aus allen anderen lernen.“

FC Cosmos Koblenz – SG Hochwald Hentern 5:3 (3:2)

FC Cosmos: Duverger – Kokot, Klein (46. Ajeti), Fezui, Guerrier – Farajli, Krasniqi (80. Kanoute), Ed-Daoudi, Neal (57. Bajrami) – Lunga (74. Ech-Chabel), Djim (66. Varela).

SG Hochwald: Koltes – Burg, Hoffmann (87. Steffes), Diop, Stelker – Lenz, R. Mohsmann – Bidon, Paulus, Thielen (90.+4 Kauz) – Dres (90.+4 Heidrich).

Schiedsrichter: Adrian Ax (Oberzissen).

Zuschauer: 110.

Tore: 0:1 Hoffmann (6.), 0:2 Bidon (9.), 1:2 Ed-Daouidi (15.), 2:2 Guerrier (18.), 3:2 Lunga (21.), 4:2 Lunga (48.), 5:2 Bajrami (74.), 5:3 Paulus (83.).