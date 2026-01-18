Testsieg gegen den TuS Ahbach Christof und Hanke sind torhungrig beim Laubacher 5:1 Mirko Bernd 18.01.2026, 13:22 Uhr

i Drei Tore im ersten Test: Laubachs Lucas Christof zeigte als Zehhner im ersten Test gegen Ahbach mit Daniel Clausen viel Torgefahr beim 5:1 auf dem Müllenbacher Kunstrasen. Alfons Benz

Der SV Laubach hat seinen ersten Test erfolgreich über die Bühne gebracht. Der Rheinlandligist siegte in Müllenbach 5:1 gegen den Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach. Zwei Spieler zeichneten für die fünf Tore verantwortlich.

Arbeitsteilung lautete das Motto am Samstag für die Fußballer des Rheinlandligisten SV Laubach. Während sich ein Schwung inklusive der Trainer Tobias Jakobs und Marc Thönnes beim Rhein-Hunsrück-Hallenmasters in Treis-Karden betätigte und dort in der Vorrunde ausschied, war der zweite Schwung auf dem Müllenbacher Kunstrasen gegen den Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach gefordert und gewann das erste Testspiel der Wintervorbereitung mit 5:1 (3:1).







