Der SV Laubach hat seinen ersten Test erfolgreich über die Bühne gebracht. Der Rheinlandligist siegte in Müllenbach 5:1 gegen den Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach. Zwei Spieler zeichneten für die fünf Tore verantwortlich.
Arbeitsteilung lautete das Motto am Samstag für die Fußballer des Rheinlandligisten SV Laubach. Während sich ein Schwung inklusive der Trainer Tobias Jakobs und Marc Thönnes beim Rhein-Hunsrück-Hallenmasters in Treis-Karden betätigte und dort in der Vorrunde ausschied, war der zweite Schwung auf dem Müllenbacher Kunstrasen gegen den Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach gefordert und gewann das erste Testspiel der Wintervorbereitung mit 5:1 (3:1).