Rückkehr nach Mülheim-Kärlich Chris Rönz ist wieder da und schuftet fürs Comeback Tim Hammer 18.02.2026, 12:02 Uhr

i Chris Rönz (hier in der Oberligasaison 2022/2023) möchte nach überstandener Verletzung bald wieder regelmäßig im Trikot der SG 2000 Mülheim-Kärlich auflaufen. Didi Mühlen

Nach zwei Jahren verletzungsbedingter Pause versucht Chris Rönz bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich sein Comeback. Sein Trainer Nenad Lazarevic will ihm Zeit geben und ist davon überzeugt, dass der 26-Jährige eine große Hilfe sein wird.

Der Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich freut sich über die Rückkehr von Chris Rönz. Der 26-Jährige, der sich auf der linken Mittelfeldposition am wohlsten fühlt, hat eine längere Leidenszeit hinter sich. Die soll bald zu Ende sein.Rückblick: Rönz verließ die SG nach der Oberligasaison 2022/2023 und heuerte beim Aachener Klub DJK Arminia Eilendorf, der mittlerweile von der Landesliga in die Kreisliga A abgerutscht ist, an, um neben ...







