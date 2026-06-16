TuS mit neuer Offensivpower Chance in Mayen will Schneider unbedingt ergreifen Jan Müller 16.06.2026, 14:41 Uhr

i Yannik Schneider (Mitte) traf in der abgelaufenen A-Klassensaison 27 Mal ins Tor, in der kommenden Spielzeit soll er für den TuS Mayen in der Rheinlandliga erfolgreich sein. Jörg Niebergall

Yannik Schneider wechselt zum TuS Mayen in die Rheinlandliga. Der Torjäger erzielte zuletzt 27 Treffer in der A-Klasse und soll nun die Offensive des Aufsteigers beleben. Kann er Mayen zum Erfolg führen?

Nach drei Jahren in der Fußball-Bezirksliga hat der TuS Mayen über den Umweg der Aufstiegsrunde die Rückkehr in die Rheinlandliga perfekt gemacht. Den Grundstein für den zweiten Platz in der Bezirksliga Mitte und das lange Zeit andauernde Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft mit dem SV Untermosel legte das Team um Trainer Marc Steil mit einer disziplinierten Defensivarbeit.







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