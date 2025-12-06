TuS verliert 1:2 bei Hochwald Burg trifft Kirchberg in der letzten Minute ins Mark Mirko Bernd 06.12.2025, 23:14 Uhr

i Ohne Auswärtssieg geht es in die Winterpause für den TuS Kirchberg und seinen Trainer Selim Denguezli. Bei der SG Hochwald verlor der TuS mit 1:2 in letzter Minute. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Der TuS Kirchberg geht ohne einen Auswärtssieg in der bisherigen Rheinlandliga-Saison in die Winterpause. Bei der SG Hochwald kassierte der TuS das 1:2 in der letzten Minute und muss weiter nach unten gucken.

Der TuS Kirchberg hat in seinem letzten Spiel vor der Winterpause wieder kein schlechtes Auswärtsspiel hingelegt. Aber es reichte einmal mehr nicht zu einem Sieg, schon zum zehnten Mal nicht. Das 1:2 (0:0) bei der SG Hochwald Zerf war die achte Auswärtsniederlage für die Hunsrücker, die nur zwei Punkte in der Fremde holten und deshalb als Tabellenelfter mit 21 Zählern und engem Kontakt zur Abstiegszone in die Pause gehen.







