FV kassiert achte Niederlage
Borgers Treffer reicht Andernach zum Sieg in Rübenach
Mike Borger erzielte den einzigen Treffer der Partie: Der Andernacher Offensivmann netzte beim 1:0-Sieg seiner SG 99 in Rübenach.
René Weiss

Mike Borger erzielte den einzigen Treffer des Spiels: Die SG 99 Andernach gewann beim FV Rübenach, der wiederum die achte Pleite nach Gang ginnehmen musste – und dennoch Hoffnung aus dem Auftritt schöpft.

Zum Hinrundenabschluss der Fußball-Rheinlandliga erkämpfte sich die SG 99 Andernach einen 1:0-Auswärtserfolg bei Aufsteiger FV Rübenach. Bei klirrender Kälte reichte der Treffer von Mike Borger kurz vorm Pausenpfiff zum Sieg. „Weil jeder von uns 110 Prozent gegeben hat“, strahlte SG-Verteidiger Philipp Schmitz.

