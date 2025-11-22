Borgers Treffer reicht Andernach zum Sieg in Rübenach

Mike Borger erzielte den einzigen Treffer des Spiels: Die SG 99 Andernach gewann beim FV Rübenach, der wiederum die achte Pleite nach Gang ginnehmen musste – und dennoch Hoffnung aus dem Auftritt schöpft.
Zum Hinrundenabschluss der Fußball-Rheinlandliga erkämpfte sich die SG 99 Andernach einen 1:0-Auswärtserfolg bei Aufsteiger FV Rübenach. Bei klirrender Kälte reichte der Treffer von Mike Borger kurz vorm Pausenpfiff zum Sieg. „Weil jeder von uns 110 Prozent gegeben hat“, strahlte SG-Verteidiger Philipp Schmitz.