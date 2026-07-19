Andernach 5:1 in Emmelshausen Borger trifft gegen die Zweite seines Ex-Klubs viermal Mirko Bernd 19.07.2026, 11:01 Uhr

i Andernachs Mike Borger traf beim Test in Emmelshausen viermal beim 5:1 des Rheinlandligisten beim Mitte-Bezirksligisten FCEK II. René Weiss

Die SG 99 Andernach hat einen guten Start ins Doppeltestwochenende mit Trainingslager hingelegt: Der Rheinlandligist gewann mit 5:1 beim Mitte-Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II. Einer stach mit vier Treffern heraus.

Für Mike Borger war es eine schöne Rückkehr, wenn man überhaupt von einer Rückkehr sprechen kann. Der Stürmer des Fußball-Rheinlandligisten SG 99 Andernach lief nämlich nur knapp zwei Monate für den damals noch „allein“ spielenden FC Karbach auf, bevor er zum FV Engers wechselte und dann schließlich in Andernach sein Glück fand.







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