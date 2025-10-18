Der VfB Wissen wollte unter Interimstrainer Emre Bayram daheim gegen den FC Bitburg einen Schritt aus dem Rheinlandliga-Tabellenkeller machen. Aber daraus wurde gegen Bitburg nichts.
Lesezeit 3 Minuten
Der VfB Wissen hat auch das zweite Heimspiel unter Interimstrainer Emre Bayram verloren und hat nun bereits sechs Punkte – genauso viele wie man momentan auf der Habenseite hat -- Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Gegen den FC Bitburg mussten sich die Siegstädter nach 90 Minuten mit 1:3 (0:1)-Toren geschlagen geben.