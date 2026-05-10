Dass es eigentlich um nichts mehr geht, davon war auf dem Kirchberger Kunstrasen nichts zu spüren. Der heimische TuS und die SG Schneifel lieferten sich einen intensiven Kampf, den die Gastgeber mit 3:1 gewannen.
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Mit 3:1 gewann der TuS Kirchberg sein vorletztes Heimspiel der Rheinlandliga-Saison gegen den Tabellendritten SG Schneifel und stellte damit ein weiteres Mal seine Heimstärke – die Kicker vom Wasserturm sind aktuell Fünfter in der Heimtabelle – unter Beweis, diesmal auch gegen eine Spitzenmannschaft.