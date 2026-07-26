13 Feldspieler, davon zwei A-Jugendliche, waren am Sonntag beim vorletzten Test der SG 06 im Kader. Die, die da waren, zeigten jedoch, dass noch ein wenig Luft nach oben ist. Das findet der neue Trainer zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht schlimm.
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Im vorletzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt im Rheinlandpokal bei A-Ligist SG Alpenrod-Lochum (So., 14.30 Uhr). musste sich Rheinlandligaaufsteiger SG 06 Betzdorf mit ihrem neuen Trainer Thomas Schäfer beim hessischen Verbandsligisten TSV Steinbach Haiger II mit 0:3 (0:2) geschlagen geben.