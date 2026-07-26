Testspiel-Niederlage in Haiger
Betzdorfs Trainer Thomas Schäfer vermisst Intensität
Beim Testspiel in Haiger-Rodenbach fehlte Burhan Tuncdemir auf dem Platz. Der spielende Co-Trainer verfolgte den vorletzten Test
Beim Testspiel in Haiger-Rodenbach fehlte Burhan Tuncdemir auf dem Platz. Der spielende Co-Trainer verfolgte den vorletzten Test von der Seitenlinie aus. DIe SG 06 Betzdorf hofft, dass der ein oder andere angeschlagene Spieler in den kommenden Wochen zurückkehrt.
Manfred Böhmer/balu

13 Feldspieler, davon zwei A-Jugendliche, waren am Sonntag beim vorletzten Test der SG 06 im Kader. Die, die da waren, zeigten jedoch, dass noch ein wenig Luft nach oben ist. Das findet der neue Trainer zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht schlimm.

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Im vorletzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt im Rheinlandpokal bei A-Ligist SG Alpenrod-Lochum (So., 14.30 Uhr). musste sich Rheinlandligaaufsteiger SG 06 Betzdorf mit ihrem neuen Trainer Thomas Schäfer beim hessischen Verbandsligisten TSV Steinbach Haiger II mit 0:3 (0:2) geschlagen geben.
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