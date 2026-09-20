1:5 gegen Regionalliga-Reserve Betzdorfs Ampelkarte ist der Knackpunkt gegen Trier II Jens Kötting 20.09.2026, 19:09 Uhr

i Musste mitansehen, wie seiner Mannschaft spätestens nach der Gelb-Roten Karte die Körner ausgingen: Betzdorfs Coach Thomas Schäfer konnte nicht mehr wirklich einwirken, als aus einem 1:0 ein 1:5 gegen Eintracht Trier II wurde. Jürgen Augst/byJogi

0:7 in Malberg, 1:5 daheim gegen Eintracht Trier II: Die englische Woche nahm für Rheinlandligist Betzdorf kein gutes Ende, wobei es gegen Trier II eine Hälfte lang gut aussah. Aber dann fiel das 1:1, kurz später war die SG nur noch zu zehnt.

Die SG 06 Betzdorf hat nach dem 0:7-Debakel im Lokalderby bei der SG Malberg auch das letzte Spiel der englischen Woche in der Rheinlandliga verloren. Trotz einer guten ersten Hälfte und einer Pausenführung, musste man sich der Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier II mit 1:5 (1:0) noch klar geschlagen geben.







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