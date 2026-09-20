0:7 in Malberg, 1:5 daheim gegen Eintracht Trier II: Die englische Woche nahm für Rheinlandligist Betzdorf kein gutes Ende, wobei es gegen Trier II eine Hälfte lang gut aussah. Aber dann fiel das 1:1, kurz später war die SG nur noch zu zehnt.
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Die SG 06 Betzdorf hat nach dem 0:7-Debakel im Lokalderby bei der SG Malberg auch das letzte Spiel der englischen Woche in der Rheinlandliga verloren. Trotz einer guten ersten Hälfte und einer Pausenführung, musste man sich der Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier II mit 1:5 (1:0) noch klar geschlagen geben.