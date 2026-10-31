Knappe 1:2-Niederlage
Betzdorfer Ungeschlagen-Serie reißt gegen Schneifel
Noah Boger (in Weiß-Grün) und seine SG 06 Betzdorf mussten sich der SG Schneifel (mit Alexander Zapp) mit 1:2 geschlagen geben.
Noah Boger (in Weiß-Grün) und seine SG 06 Betzdorf mussten sich der SG Schneifel (mit Alexander Zapp) mit 1:2 geschlagen geben. Es war die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Folge für die Mannschaft von Thomas Schäfer.
Manfred Böhmer/balu

Am Ende scheiterte die SG 06 Betzdorf ein bisschen an sich selbst, aber auch ein bisschen an Schneifels Schlussmann Dennis Koziol. Der hielt seiner Mannschaft mit guten Paraden die Führung und am Ende auch den 2:1-Sieg fest.

Lesezeit 3 Minuten
Die SG 06 Betzdorf hat in der Fußball-Rheinlandliga nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken müssen und es damit verpasst, nach dem ersten Heimsieg vor zwei Wochen den zweiten direkt nachzulegen. Nach intensiven 90 Minuten musste sich das Team von Thomas Schäfer der SG Schneifel 2006 mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.
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