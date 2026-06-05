In Mayen reicht ein Remis Betzdorf will sich (endlich) mit dem Aufstieg belohnen Moritz Hannappel 05.06.2026, 15:41 Uhr

i Enrico Balijaj (Mitte in Grün-Weiß, hier beim 1:1 gegen Schweich am Mittwoch) und der SG 06 Betzdorf reicht beim TuS Mayen ein Remis für den sicheren Aufstieg. Bei einer Niederlage müssten sie am Sonntag nach Wittlich blicken und hoffen. Manfred Böhmer/balu

Durch die Punkteteilung gegen Schweich reicht der SG 06 im Nettetal am Samstagabend ein Remis, um sicher in die Rheinlandliga aufzusteigen. Auch bei einer Niederlage wäre die Tür noch nicht ganz zu. Doch darauf wollen sie am Bühl nicht warten.

Von zuletzt „schwierigen Spielen“ und „intensiven Wochen“ spricht Enis Caglayan, der zusammen mit seinem nach dem im Sommer aus seinem Amt ausscheidenden Mit-Trainer Philipp Euteneuer die SG 06 Betzdorf trainiert, vor dem alles entscheidenden dritten Spiel in der Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga am Samstag, 17 Uhr, beim TuS Mayen.







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