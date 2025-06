Das Rennen um den Aufstieg in die Rheinlandliga ist für die SG 06 Betzdorf gelaufen. Auch sein zweites Spiel in der Dreier-Runde verlor der Vizemeister der Bezirksliga Ost und bleibt Letzter, während es für Trier II und Rübenach nach oben geht.

Die SG 06 Betzdorf hat auch ihre zweite Chance in der Relegation zur Rheinlandliga nicht genutzt und somit den Durchmarsch von der Kreisliga A bis in die höchste Verbandsklasse verpasst. Nach der ernüchternden 2:6-Niederlage in Rübenach mussten sich die Betzdorfer als Vizemeister der Bezirksliga Ost in ihrem zweiten Spiel in der Dreier-Aufstiegsrunde dem SV Eintracht Trier II verdientermaßen mit 2:4 (0:1) geschlagen geben.

SG-Keeper Thies verhindert Schlimmeres

Die Ausgangslage war klar: Nach dem 3:1 der Trierer über Rübenach benötigte die SG 06 einen Sieg mit drei Toren Unterschied, alles andere würde für Trier zum Aufstieg reichen. Zu Beginn war gleich zu spüren, dass die Eintracht-Reserve den Vorteil nicht nur verwalten wollte, sondern auch selbst offensiv agierte, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Dies gelang Trier bereits in der achten Minute, als Can Polat Yavuz den Ball gegen Robin Moosakhani eroberte, noch ein paar Meter ging, sich die Kugel nach rechts legte, um aus 18 Metern in den linken Winkel einzunetzen. Nur zwei Minuten später konnte SG-Keeper Christoph Thies Yavuz den Ball im letzten Moment vom Fuß spitzeln.

Die Eintracht war dominant und hatte in Durchgang eins noch weitere gute Torchancen, doch erneut Yavuz traf nach einer zu kurz abgewehrten Ecke in der 30. Minute aus 16 Metern nur den rechten Außenpfosten. In der 36. Minute parierte Thies einen Freistoß von Benedikt Hubertus Decker klasse, als er nach einem Schlenzer über die Mauer reaktionsschnell abtauchte und den Ball vor der Linie klärte.

Glück bei Handspiel im Strafraum

Die Gastgeber hingegen kamen kaum gefährlich vor das Tor der Trierer und hatten zudem Glück, als in der 40. Minute Tobias Erner auf dem Boden liegend den Ball im Strafraum klar mit der Hand spielte, Schiedsrichter Thomas Höfer dies aber nicht ahndete.

Auch in Abschnitt zwei erwischten die Gäste den besseren Start und hätten in der 47. Minute erhöhen müssen. Doch den Schuss von Chris Envie Filipe klärte Paul Marian Milosevic auf der Linie, nachdem der Trierer Thies bereits umspielt hatte. Der überfällige zweite Treffer glückte den Gästen in der 53. Minute, als die Betzdorfer eine Ecke zu kurz verteidigten und erneut Yavuz aus 17 Metern zum Abschluss kam. Thies lenkte den Ball an den Innenpfosten, von wo aus dieser hinter die Linie trudelte.

Nur eine Minute später gelang den Hausherren der Anschlusstreffer, Moosakhani traf aus 20 Metern von halblinks in den Winkel. Die Hoffnung auf eine Wende währte jedoch nur kurz, da die Gäste drei Minuten später den alten Abstand wieder herstellten: Nach schöner Vorarbeit von Filipe vollendete Decker aus acht Metern freistehend ins linke Eck. Zwar traf Hikmet Aydin vier Minuten später nach einer Ecke aus acht Metern noch die Latte, doch die Partie war entschieden, und Decker machte in der 75. Minute seinen Doppelpack perfekt. Der Treffer von Betzdorfs Torjäger Temel Uzun eine Minute später war nur Ergebniskosmetik.

i Da konnten sich Tobias Erner (links) und seine Betzdorfer noch so reinknien, am war Trier II um Noah Lorenz (rechts) obenauf. Manfred Böhmer

„Die Relegation kam für uns zum richtigen Zeitpunkt. Wir waren in beiden Spielen überragend, sehr dominant und sind total verdient aufgestiegen. Wir wussten natürlich vor dem Spiel um die Konstellation und mussten nur punkten. Es war zwar noch nicht das Ziel für diese Saison, aber über kurz oder lang wollten wir aufsteigen“, sagte Eintracht-Trainer Kevin Schmitt.

Betzdorfs Coach Enis Caglayan meinte: „Triers Sieg ist verdient, wir gratulieren zum Aufstieg. Das müssen wir akzeptieren und uns kurz schütteln. Diese Saison war eine tolle Reise, Wirges war am Ende eine Schippe besser. Wir haben nun ein bisschen Blut geleckt.“ Nach einer kurzen Verschnaufpause gelte es, gut in die neue Saison zu kommen. „Es ist ein bisschen schade, dass wir heute nie wirklich in Schlagdistanz waren, um es noch zu schaffen“, bilanzierte Caglayan. Auch Philipp Euteneuer sah eine verdiente Niederlage: „Wenn man in zwei Spielen zehn Tore bekommt, hat man es nicht verdient aufzusteigen.“ Es schade aber nicht, auch so etwas zu erleben und zu lernen zu verlieren, „nachdem wir zwei Jahre fast alles gewonnen haben“.

SG 06 Betzdorf – SV Eintracht Trier II 2:4 (0:1)

SG 06 Betzdorf: Thies – Cifuentes (85. Denter), Erner, Aydin, Milosevic – Boger, Jashari (73. Houta) – Spies (45.+1 Rashoyan), Heinrich (88. Porfyris), Moosakhani – Uzun (77. Stephan).

SV Eintracht Trier II: Basquit – Stepanchenko (81. Mühlen), Maurer, Erasmy, Apel – Jost (67. Schmid) – Filipe (81. Homburg), Decker, Ö. K. Yavuz (58. Mustafic), C. P. Yavuz – Lorenz (67. Herkenroth).

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Koblenz).

Zuschauer: 485.

Tore: 0:1, 0:2 Can Polat Yavuz (8., 53.), 1:2 Robin Moosakhani (54.), 1:3, 1:4 Benedikt Hubertus Decker (57., 75.), 2:4 Temel Uzun (76.).