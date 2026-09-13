Chancen genug, Tore zu wenig Betzdorf hadert mit 1:1, Immendorf kann gut damit leben Jens Kötting 13.09.2026, 19:34 Uhr

i Gerade noch gestoppt Betzdorfs Mirnes Saranovic (am Boden) packt gegen Immendorfs Jan Bruker die Grätsche aus und verhinderte so eine Chance der Gäste, die davon nicht so viele hatten wie die Betzdorfer. Allerdings nutzte die SG sie nicht – und musste sich mit einem 1:1 zu Hause zufrieden geben. Jürgen Augst/byJogi

Die einen hadern, die anderen nicht: Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf muss weiter auf den ersten Heimdreier warten, auch gegen den TuS Immendorf gelang er beim 1:1 nicht. Und das hatte vor allem einen Grund.

Die SG 06 Betzdorf hat in der Fußball-Rheinlandliga im dritten Heimspiel der Saison zwar ihr erstes Tor geschossen, muss nach dem Aufstieg aber weiter auf den ersten Heimsieg warten. Gegen den TuS Immendorf ließ die Elf von Trainer Thomas Schäfer erneut einige gute Torchancen aus und musste sich so am Ende mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden begnügen.







Artikel teilen

Artikel teilen