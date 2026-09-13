Die einen hadern, die anderen nicht: Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf muss weiter auf den ersten Heimdreier warten, auch gegen den TuS Immendorf gelang er beim 1:1 nicht. Und das hatte vor allem einen Grund.
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Die SG 06 Betzdorf hat in der Fußball-Rheinlandliga im dritten Heimspiel der Saison zwar ihr erstes Tor geschossen, muss nach dem Aufstieg aber weiter auf den ersten Heimsieg warten. Gegen den TuS Immendorf ließ die Elf von Trainer Thomas Schäfer erneut einige gute Torchancen aus und musste sich so am Ende mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden begnügen.