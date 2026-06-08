SG 06 hat ihr Ziel erreicht Betzdorf geht ohne Enis Caglayan in die Rheinlandliga Moritz Hannappel 08.06.2026, 14:34 Uhr

i Nächster Halt: Rheinlandliga. Die SG 06 Betzdorf feierte am Sonntag den Aufstieg auf dem heimischen Bühl. Andreas Hüsch

Gerne hätten es die Betzdorfer selbst auf dem Feld geregelt, am Sonntag mussten sie zuschauen und hoffen. Doch am Ende steht dennoch der Aufstieg in die Rheinlandliga. Das haben sie sich verdient, findet der scheidende Trainer Enis Caglayan.

Die SG 06 Betzdorf hat es geschafft: Die Fußballer vom Bühl spielen in der kommenden Saison in der Rheinlandliga. Dabei profitierte der Bezirksliga-Ost-Zweite der abgelaufenen Spielzeit als Dritter der Aufstiegsrunde vom Aufstieg des SV Rot-Weiss Wittlich in die Oberliga.







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