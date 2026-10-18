Der zweite Sieg in Folge, der erste Heimsieg der Saison, ein ganz wichtiger noch dazu: Die SG 06 Betzdorf besiegte den FC Bitburg mit 3:0 und hält damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld in der Rheinlandliga.
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Im sechsten Heimspiel der Saison in der Fußball-Rheinlandliga konnte die SG 06 Betzdorf nach dem Aufstieg endlich den ersten Heimsieg feiern. Gegen den FC Bitburg setzten sich die Sieg-Hellerstädter nach einer starken Vorstellung verdientermaßen mit 3:0 (0:0) durch und fuhren drei wichtige Punkte gegen den Abstieg ein.