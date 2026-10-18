3:0 gegen Bitburg Betzdorf feiert ersten und zugleich wichtigen Heimsieg Jens Kötting 18.10.2026, 21:09 Uhr

i Betzdorfs Mirnes Saranovic (grün-weißes Trikot) ließ die eine oder andere gute Chance liegen. Das fiel aber am Ende nicht allzu sehr ins Gewicht, denn seine SG 06 gewann deutlich mit 3:0 gegen den FC Bitburg. Manfred Böhmer/balu

Der zweite Sieg in Folge, der erste Heimsieg der Saison, ein ganz wichtiger noch dazu: Die SG 06 Betzdorf besiegte den FC Bitburg mit 3:0 und hält damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld in der Rheinlandliga.

Im sechsten Heimspiel der Saison in der Fußball-Rheinlandliga konnte die SG 06 Betzdorf nach dem Aufstieg endlich den ersten Heimsieg feiern. Gegen den FC Bitburg setzten sich die Sieg-Hellerstädter nach einer starken Vorstellung verdientermaßen mit 3:0 (0:0) durch und fuhren drei wichtige Punkte gegen den Abstieg ein.







Artikel teilen

Artikel teilen