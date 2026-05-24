Der Ahrweiler BC hat zwar sein letztes Saisonspiel verloren mit 4:5 bei Eintracht Trier II, aber das konnte der bereits feststehende Oberliga-Aufsteiger verschmerzen. Derweil gehen die Personalplanungen beim ABC weiter.
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Der Meister und Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC hatte am letzten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga noch ein Ergebnis in petto, das nicht ganz untypisch ist, wenn zwei – in diesem Fall sehr gute – Mannschaften zum Saisonende einfach ohne Zwänge aufspielen können.