Munteres 4:5 bei Trier II
Beim Meister ABC dreht sich Personalkarussell weiter
Zwei Tore zum Abschied: Ümit Kuzu (links) und Ricardo Schuh Abrnaches (Nummer 2) werden den Ahrweiler BC verlassen, im letzten S
Zwei Tore zum Abschied: Ümit Kuzu (links) und Ricardo Schuh Abrnaches (Nummer 2) werden den Ahrweiler BC verlassen, im letzten Saisonspiel bei Eintracht Trier II trafen beiden nochmal für den Oberliga-Aufsteiger von der Ahr. Der ABC verlor 4:5.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC hat zwar sein letztes Saisonspiel verloren mit 4:5 bei Eintracht Trier II, aber das konnte der bereits feststehende Oberliga-Aufsteiger verschmerzen. Derweil gehen die Personalplanungen beim ABC weiter. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Meister und Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC hatte am letzten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga noch ein Ergebnis in petto, das nicht ganz untypisch ist, wenn zwei – in diesem Fall sehr gute – Mannschaften zum Saisonende einfach ohne Zwänge aufspielen können.

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