„Jeder kann die Tabelle lesen.“ Das sagt Untermosels Coach Tobias Wirtz vor dem Auswärtsspiel des Rheinlandliga-Aufsteigers am Freitagabend auf dem Kaiserberg beim VfB Linz. Es ist die Partie des Viertletzten beim Drittletzten.
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Die Brisanz dieser Partie lässt sich nicht wegleugnen: Am Freitagabend (20 Uhr) hat der VfB Linz, Drittletzter der Fußball-Rheinlandliga, den Viertletzten SV Untermosel Kobern-Gondorf auf dem Kaiserberg zu Gast. Fünf Punkte trennen beide. Gewinnt Linz, ist der VfB wieder richtig dran.