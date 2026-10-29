Nichts Neues vom Bus-Diebstahl Bei Linz gegen Untermosel ist Druck auf dem Kessel Mirko Bernd 29.10.2026, 06:00 Uhr

i Manuel Rott (in Schwarz) und der VfB Linz wollen das Heimspiel am Freitagabend gegen Untermosel „ziehen“, in Bitburg um Nico Fuchs gab es zuletzt ein 1:1. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

„Jeder kann die Tabelle lesen.“ Das sagt Untermosels Coach Tobias Wirtz vor dem Auswärtsspiel des Rheinlandliga-Aufsteigers am Freitagabend auf dem Kaiserberg beim VfB Linz. Es ist die Partie des Viertletzten beim Drittletzten.

Die Brisanz dieser Partie lässt sich nicht wegleugnen: Am Freitagabend (20 Uhr) hat der VfB Linz, Drittletzter der Fußball-Rheinlandliga, den Viertletzten SV Untermosel Kobern-Gondorf auf dem Kaiserberg zu Gast. Fünf Punkte trennen beide. Gewinnt Linz, ist der VfB wieder richtig dran.







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