Nichts Neues vom Bus-Diebstahl
Bei Linz gegen Untermosel ist Druck auf dem Kessel
Manuel Rott (in Schwarz) und der VfB Linz wollen das Heimspiel am Freitagabend gegen Untermosel „ziehen“, in Bitburg um Nico Fuc
Manuel Rott (in Schwarz) und der VfB Linz wollen das Heimspiel am Freitagabend gegen Untermosel „ziehen“, in Bitburg um Nico Fuchs gab es zuletzt ein 1:1.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

„Jeder kann die Tabelle lesen.“ Das sagt Untermosels Coach Tobias Wirtz vor dem Auswärtsspiel des Rheinlandliga-Aufsteigers am Freitagabend auf dem Kaiserberg beim VfB Linz. Es ist die Partie des Viertletzten beim Drittletzten.

Lesezeit 2 Minuten
Die Brisanz dieser Partie lässt sich nicht wegleugnen: Am Freitagabend (20 Uhr) hat der VfB Linz, Drittletzter der Fußball-Rheinlandliga, den Viertletzten SV Untermosel Kobern-Gondorf auf dem Kaiserberg zu Gast. Fünf Punkte trennen beide. Gewinnt Linz, ist der VfB wieder richtig dran.
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