Laubach 2:0 gegen Mülheim II
Bei Jakobs und Kollege Peifer herrscht Zufriedenheit
Mit den Neuzugängen Tim Schommers aus Lutzerath (in Rot, rechts, kam aus der A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz) und Maximilian Uhl
Mit den Neuzugängen Tim Schommers aus Lutzerath (in Rot, rechts, kam aus der A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz) und Maximilian Uhlig aus Manderscheid (Mitte, kam von Oberligist Rot-Weiss Wittlich) schlug Rheinlandligist SV Laubach in Müllenbach den Mitte-Bezirksligisten SG Mülheim-Kärlich II mit 2:0 (1:0). Uhlig markierte den Treffer zum Endstand.
Alfons Benz

Rheinlandligist SV Laubach hat das Testspiel in Müllenbach gegen den Mitte-Bezirksligist SG Mülheim-Kärlich II gewonnen, fast alle Neuzugänge kamen zum Einsatz.

Lesezeit 2 Minuten
100 Zuschauer waren auf den Sportplatz nach Müllenbach gekommen, um auf dem dortigen Kunstrasen den 2:0 (1:0)-Sieg des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach  im Testspiel gegen den Mitte-Bezirksligisten SG Mülheim-Kärlich II zu verfolgen.Trainer Tobias Jakobs hatte bis auf Julian Schmitz und die beiden Neuen Jacob Schlich (kam aus der A-Jugend von TuS Koblenz) und Louis Klapperich (kam von Oberligist FV Engers) alle Mann an Bord – und sie ...
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