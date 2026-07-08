Rheinlandligist SV Laubach hat das Testspiel in Müllenbach gegen den Mitte-Bezirksligist SG Mülheim-Kärlich II gewonnen, fast alle Neuzugänge kamen zum Einsatz.
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100 Zuschauer waren auf den Sportplatz nach Müllenbach gekommen, um auf dem dortigen Kunstrasen den 2:0 (1:0)-Sieg des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach im Testspiel gegen den Mitte-Bezirksligisten SG Mülheim-Kärlich II zu verfolgen.Trainer Tobias Jakobs hatte bis auf Julian Schmitz und die beiden Neuen Jacob Schlich (kam aus der A-Jugend von TuS Koblenz) und Louis Klapperich (kam von Oberligist FV Engers) alle Mann an Bord – und sie ...