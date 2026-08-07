Neuer Trainer, neue Liga, „alter“ Gegner: Für die SG 06 Betzdorf geht es in der Rheinlandliga daheim gegen Mosella Schweich los – und damit gegen ein Team, das wie die Betzdorfer über die Relegation den Weg ins Verbandsoberhaus fand.
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Thomas Schäfer fühlt sich gerüstet. Sich und seine SG 06 Betzdorf, die er erst vor rund drei Wochen übernommen hat als Nachfolger von Enis Caglayan und Philipp Euteneuer. Letzterer hatte schon im Winter gesagt, dass er nicht weitermacht, Caglayan erst nach dem gelungenen Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga über die Relegation.