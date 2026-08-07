Schäfers Start mit Betzdorf
Bei der SG 06 ist vieles neu, aber Schweich ist bekannt
Betzdorfs neuer Trainer Thomas Schäfer hatte im Rheinlandpokal gegen Alpenrod zwar auch mal Momente , in denen er kritisch drein
Betzdorfs neuer Trainer Thomas Schäfer hatte im Rheinlandpokal gegen Alpenrod zwar auch mal Momente , in denen er kritisch dreinblickte, aber generell freute er sich über das Weiterkommen beim 3:0 gegen den A-Ligisten – und auf den Rheinlandliga-Start am Sonntag daheim gegen Schweich.
Manfred Böhmer/balu

Neuer Trainer, neue Liga, „alter“ Gegner: Für die SG 06 Betzdorf geht es in der Rheinlandliga daheim gegen Mosella Schweich los – und damit gegen ein Team, das wie die Betzdorfer über die Relegation den Weg ins Verbandsoberhaus fand.

Lesezeit 2 Minuten
Thomas Schäfer fühlt sich gerüstet. Sich und seine SG 06 Betzdorf, die er erst vor rund drei Wochen übernommen hat als Nachfolger von Enis Caglayan und Philipp Euteneuer. Letzterer hatte schon im Winter gesagt, dass er nicht weitermacht, Caglayan erst nach dem gelungenen Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga über die Relegation.
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