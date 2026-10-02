Für seinen VfB Linz nimmt Trainer Paul Becker vieles auf sich. Auch weite Fahrten in der Rheinlandliga zur Gegnerbeobachtung. 180 Kilometer einfache Fahrt waren es, um sich die SG Hochwald anzusehen. Die ist am Sonntag auf dem Kaiserberg zu Gast.
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Seit Anfang September ist Paul Becker nun Trainer beim Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz. Und in dieser Funktion hat der 61-Jährige schon zwei „Ritte“ auf sich genommen, denn er hatte sich Mosella Schweich vor Ort angesehen und das auch beim kommenden Linzer Gegner SG Hochwald getan.