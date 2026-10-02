Linz daheim gegen Hochwald Beckers „180-Kilometer-Kaffeefahrt“ soll sich lohnen Mirko Bernd 02.10.2026, 12:00 Uhr

i Acht Jahre ist es her, dass Paul Becker den VfB Linz in einem Heimspiel gegen Hochwald betreute, damals – im Oktober 2018 – siegte der VfB 3:1 gegen den Aufsteiger. Vielleicht ein gutes Omen, allerdings stieg Linz am Ende der Saison aus der Rheinlandliga ab. Heinz Werner Lamberz

Für seinen VfB Linz nimmt Trainer Paul Becker vieles auf sich. Auch weite Fahrten in der Rheinlandliga zur Gegnerbeobachtung. 180 Kilometer einfache Fahrt waren es, um sich die SG Hochwald anzusehen. Die ist am Sonntag auf dem Kaiserberg zu Gast.

Seit Anfang September ist Paul Becker nun Trainer beim Fußball-Rheinlandligisten VfB Linz. Und in dieser Funktion hat der 61-Jährige schon zwei „Ritte“ auf sich genommen, denn er hatte sich Mosella Schweich vor Ort angesehen und das auch beim kommenden Linzer Gegner SG Hochwald getan.







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