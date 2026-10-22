Den Anschluss halten, das ist die oberste Prämisse beim Rheinlandligisten VfB Linz. Das 3:1 gegen den TuS Kirchberg war in dieser Beziehung sehr wichtig, aber im Grunde nur ein Anfang gegen einen Mitkonkurrenten. Nun geht es zu einem anderen Kaliber.
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Das 3:1 gegen den TuS Kirchberg war ein erster Schritt für den VfB Linz raus aus den Niederungen der Fußball-Rheinlandliga. Es müssen allerdings noch einige weitere folgen für die Elf vom Kaiserberg im Coach Paul Becker. Denn die Linzer sind mit nun immer noch mageren acht Punkten aus zwölf Spielen weiter Drittletzter im Verbandsoberhaus.